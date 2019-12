Baanrecord Koelizjnikov in Nagano, Verbij en Otterspeer er vlak achter

Lennert Venema werd zevende met een tijd van 1.09.16, terwijl Dai Dai Ntab laatste werd met 1.10.19. Verbij eindigde vorig weekeinde in Kazachstan als derde, achter Thomas Krol en Kjeld Nuis. Het snelle duo van Jumbo-Visma sloeg de wereldbeker in Japan over. Mede daardoor kon Verbij, wereldkampioen op de 1000 meter, de leidende positie in het wereldbekerklassement op deze afstand overnemen van Krol.

500 meter vrouwen

Voor Golikova was het haar tweede wereldbekerzege dit seizoen op de 500 meter. Ze was vorig weekeinde ook de beste in Kazachstan. In het wereldbekerklassement bleef Kodaira aan de leiding. Ze won vrijdag de eerste 500 meter op de M-Wave.



Sanneke de Neeling reed zondag de tiende tijd (38,15). Michelle de Jong (veertiende in 38,44) en Dione Voskamp (achttiende in 38,67) vervulden evenmin een hoofdrol. In de B-divisie belandde Isabelle van Elst met 39,25 op de negende plek.