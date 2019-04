Azarenka verslaat Kerber en staat voor het eerst in drie jaar in finale WTA-toernooi

Azarenka, vijfde geplaatst, bereikte voor het eerst in drie jaar de finale van een WTA-toernooi. Op het Mexicaanse hardcourt treft ze in de eindstrijd titelverdedigster Garbiñe Muguruza. De halve finale tussen twee speelsters die ooit bovenaan de wereldranglijst stonden was een spannende. Kerber, die voor de derde keer in de halve finale in Monterrey stond, wist vooraf dat het lastig zou worden tegen de tweevoudig winnares van de Australian Open. De Duitse nummer vijf van de wereld won slechts één van de acht voorgaande ontmoetingen.

Azarenka, 67ste op de wereldranking, domineerde in de derde set en sloeg na 2 uur en 13 minuten haar tweede matchpoint binnen.



De Wit-Russische, die door de geboorte van haar zoontje in december 2016 wegzakte op de wereldranglijst, was zeer tevreden over haar winst op de drievoudig grandslamwinnares. ,,De laatste jaren wist ik de topwedstrijden niet te winnen. Ik maak steeds betere keuzes en kan nu wel mijn goede niveau vasthouden", zei Azarenka die voelt dat ze langzamerhand haar oude topvorm weer benadert.



In de finale treft ze de als tweede geplaatste Muguruza. De Spaanse nummer 19 van de wereld had in haar halve finale weinig moeite met de Slowaakse Magdalena Rybarikova (6-2 6-3).