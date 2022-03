Azarenka laat iedereen in het ongewisse na huiluitbarsting in Indian Wells

Podcast Pacer | Het afstemmen van doelen en het omgaan met wedstrijd­span­ning

Het is weer hoog tijd voor een coachgesprek. Met Michel Butter en Guido Hartensveld bespreken we het plan voor de komende maanden. Dat Pim Bijl voor twee marathons (najaar 2022, voorjaar 2023) wil gaan is wel duidelijk, maar welke stappen moet hij zetten om daar zijn doelen te behalen?

