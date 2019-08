AZ thuis op vreemde bodem is niet uniek

Door Nik Kok Hugo Hovenkamp (68) weet nog goed dat de AZ-directie had bedacht dat de UEFA Cup-finale van 1981 tegen Ipswich Town in het Amsterdamse Olympisch Stadion gespeeld moest worden. De eindstrijd van dat Europese bekertoernooi bestond nog uit twee wedstrijden, een thuis- en een uitduel, en de directie vermoedde dat de wedstrijd drukbezocht zou worden. ,,Maar we verloren de heenwedstrijd in Engeland al met 3-0. Ipswich was toen een goede ploeg met Arnold Mühren en Frans Thijssen en wij waren net kampioen geworden. We kwamen nogal in een jubelstemming naar Engeland.” Mede daardoor raakte het Olympisch Stadion niet helemaal uitverkocht. Al kwamen er wel meer mensen op af dan er in de Alkmaarderhout zouden zitten. Toch waren de spelers het niet eens met de verhuizing. ,,Wij wilden het liefst gewoon in de Hout spelen. Daar was het vertrouwd, daar voelden we ons sterk. In het Olympisch kwamen we trouwens alsnog goed voor de dag. De scheidsrechter was een Duitser weet ik nog. Eischweiler heette hij. Onze trainer Kessler zei nog dat het een vriend van hem was. Nou, hij gaf ons geen strafschop. Na afloop zei Kessler dat hij zijn vriend niet meer wilde zijn.”

Souness en Dalglish

AZ speelde vijf maanden later weer in het Olympisch Stadion een Europese wedstrijd. Tegen het Liverpool van trainer Bob Paisley en de spelers Graeme Souness en Kenny Dalglish, ,,Maar wij waren ook geen misselijk ploegje hoor. Ik weet niet meer precies waarom we in Amsterdam speelden. In elk geval zat het nu niet zo vol dus dan hadden we net zo goed in Alkmaar kunnen spelen.”



AZ speelde overigens 2-2 tegen het grote Liverpool, om de return met 3-2 te verliezen. Vanavond moet AZ tegen FC Marioepol in elk geval scoren. In Oekraïne was AZ sterker maar bleef het 0-0. Hovenkamp, momenteel scout bij de club, is benieuwd om met eigen ogen te kunnen zien hoe het ADO-stadion een beetje van AZ is geworden. ,,Want dit is natuurlijk wel heel anders dan wij toen. Dit is een noodgedwongen verhuizing. Met een 4-2 zoals wij tegen Ipswich Town ben ik tevreden. Dan zijn we door.”



Overigens kan AZ buigen op fraaie statistieken als het gaat om het stadion van ADO. Sinds de opening van het stadion speelde de club daar elf wedstrijden. Zeven keer werd er gewonnen. Slechts drie keer verloor het in Den Haag. AZ speelde één keer gelijk. De laatste vijf wedstrijden die het in het stadion speelde, werden allen gewonnen.



De AZ-supporters gaan vandaag richting Den Haag voor het ‘thuisduel’ in de Europa League: