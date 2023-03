AZ stunt en wint ook thuis van Lazio

Chris Dobey sloopt Michael van Gerwen in halve finale Premier League

Michael van Gerwen staat eenzaam aan kop nadat hij drie opeenvolgende Premier League-avonden won. Maar in Nottingham ging het fout. De kwartfinale werd nog gewonnen, maar in de halve finale was Chris Dobey véél te sterk voor de Nederlander: 6-0. De concurrenten kropen daardoor een klein beetje dichter bij de eenzame koploper van de ranglijst.