AZ-speler Letschert op weg naar de uitgang en ontbreekt tegen Jablonec

,,Hij is niet geselecteerd”, legde Jansen in Tsjechië uit. ,,In overleg met elkaar zijn we tot de conclusie gekomen dat hij elders zijn toekomst gaat zoeken. Hij zit in een fase van zijn carrière waarin je gewoon wil spelen en zijn perspectief hier is nu beperkt. Dan snap ik dat je over dit soort zaken met elkaar in gesprek gaat en samenwerkt aan een oplossing.”