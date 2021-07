AZ legt Bruno Martins Indi voor vier jaar vast

Vos draagt Gi­ro-ritzege op aan overleden renster Verschue­ren: ‘Ik wilde dit doen voor haar’

4 juli De derde etappe in de Giro Donne is gewonnen door Marianne Vos. De renster van Jumbo-Visma was na een rit van 135 kilometer de snelste van een kopgroep van vier. Lucinda Brand (Trek-Segafredo) eindigde als tweede. De roze leiderstrui van Anna van der Breggen (SD Worx) kwam niet in gevaar.