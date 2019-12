AZ jaagt in jubileumduel op jubileumgoal, Feyenoord gaat voor zeldzame overwintering

StatistiekenPSV, AZ en Feyenoord spelen vanavond hun laatste groepswedstrijd in de Europa League. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureau Gracenote blikken we vooruit op de duels van de Nederlandse clubs.

PSV – Rosenborg (18.55 uur)

• PSV en Rosenborg zijn allebei al uitgeschakeld in Groep D. Voor de Eindhovenaren is het de vierde keer op rij dat de ploeg er niet in slaagt om in Europa te overwinteren.

• Door goals van Donyell Malen (2x), Pablo Rosario en een eigen goal van Birger Meling won PSV de heenwedstrijd in Noorwegen met 1-4.

• Ook de twee vorige duels die PSV speelde tegen Rosenborg (2004/05) werden in winst omgezet. In Trondheim werd het 1-2, onder meer door een goal van de huidige technisch manager John de Jong. In Eindhoven werd het 1-0.

• PSV verloor slechts één van zijn zeven wedstrijden tegen een Noorse club. Dat was met 2-1 tegen SK Brann in de Europa Cup 2 (1996/97).

• Donyell Malen is dit seizoen bij negen Europese doelpunten voor PSV betrokken (6 goals, 3 assists). De laatste PSV-speler die vaker scoorde in een Europese champagne was Tim Matavz: 7 goals in 2012/13.

• Rosenborg-spits Bjørn Johnsen scoorde als speler van ADO twee keer tegen PSV. Dat deed hij op 29 april 2018 in Den Haag: 3-3.

Volledig scherm Mark van Bommel als speler van PSV in actie tegen Rosenborg op 2 november 2004. © ANP

Manchester United – AZ (21.00 uur)

• AZ en Manchester United zijn beiden al verzekerd van een plaats in de volgende ronde. Op Old Trafford gaat het vanavond alleen nog om de eer en de groepswinst. AZ moet winnen om eerste te worden in groep L.

• Beide ploegen speelden op 3 oktober van dit jaar voor het eerst tegen elkaar. In Den Haag werd het 0-0.

• Van de acht thuiswedstrijden tegen een Nederlandse ploeg verloor Manchester United er maar eentje. Ajax won in het seizoen 2011/12 in de 1/16de finales van de Europa League met 1-2 op Old Trafford.

• Tahith Chong kan de eerste Nederlander worden die in Europees verband scoort tegen AZ sinds Nacer Barazite (Austria Wien) op 3 november 2011.

•AZ scoorde al vijftien keer goals in de groepsfase, een Nederlands record dat Alkmaarder delen met Ajax (vijftien goals in het CL-seizoen 1995/96).

• AZ speelt in Manchester zijn 150ste Europese wedstrijd. In 149 duels scoorde de club 249 keer.

• Myron Boadu (6 goals, 4 assists), Calvin Stengs (5 goals, 4 assists) en Oussama Idrissi (3 goals, 5 assists) zijn allen betrokken bij minstens acht Europese goals van AZ.

Volledig scherm AZ speelt vanavond op Old Trafford haar 150ste wedstrijd in Europees verband en kan daarin de 250ste goal maken. © BSR Agency

FC Porto – Feyenoord (21.00 uur)

• Feyenoord kan zich alleen kwalificeren als het zelf van Porto wint en Young Boys in Glasgow verliest van Rangers FC.

• In de laatste twaalf plaatste Feyenoord zich slechts één keer voor de knock-outfase van een Europees toernooi. Dat was in het seizoen 2014/15 in de Europa League. In de zestiende finales werd vervolgens verloren van AS Roma.

• Eerder dit seizoen won Feyenoord de heenwedstrijd tegen FC Porto met 2-0 door goals van Jens Toornstra en Rick Karsdorp.

• Feyenoord en Porto troffen elkaar voor dit seizoen één keer eerder. Dat was in de Champions League (1993/94). Uit verloren de Rotterdammers na een rode kaart voor Peter Bosz met 1-0. In de eigen Kuip bleef het 0-0.

• Steven Berghuis (3 goals) is Feyenoords topscorer in Europa dit seizoen. De laatste Feyenoord die meer goals maakte in een Europese campagne was Elvis Manu: 5 in 2014/15.

• FC Porto won op eigen veld zes van de zeven duels met een Nederlandse club. Alleen PSV pakte op 25 november 1992 een puntje bij Porto.