AZ-er Johnsen wint met Noorwegen van Slovenië

Noorwegen won dankzij een doelpunt in de blessuretijd van de eerste helft van middenvelder Ole Selnaes, die een afgeslagen bal vanaf de rand van het strafschopgebied langs de Sloveense keeper schoot: 1-0.



Van het trio AZ-spelers in de Noorse selectie mocht alleen Johnsen meedoen. Jonas Svensson en Fredrik Midtsjø bleven in het Ullevaal-stadion op de bank.



Noorwegen zit in divisie C van de nieuwe landencompetitie. De ploeg van bondscoach Lars Lagerbäck won in groep 3 eerder van Cyprus (2-0) en verloor van Bulgarije (1-0). Dinsdag komen de Bulgaren naar Oslo.