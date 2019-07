AZ en FC Utrecht stellen hitteplan in werking tijdens EL-wedstrijden

video Profwieler­ron­de Et­ten-Leur legt met Tour-top­per Steven Kruijswijk eerste grote naam vast

10:49 De Profwielerronde Etten-Leur heeft de eerste grote naam bekend gemaakt. Steven Kruijswijk, momenteel nog strijdend voor een podiumplek - of misschien wel meer - in de Tour de France, doet op 18 augustus mee aan het criterium in Etten-Leur.