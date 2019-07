Avontuur Murray/Williams in Londen voorbij

Het gezamenlijke avontuur van de tennistoppers Andy Murray en Serena Williams in het gemengd dubbelspel op Wimbledon is voorbij. Het illustere gelegenheidsduo bleek in de derde ronde niet opgewassen tegen de Braziliaan Bruno Soares en de Amerikaanse Nicole Melichar.

Het als eerste geplaatste koppel zegevierde na anderhalf uur in drie sets: 6-3, 4-6 en 6-2. In de beslissende set konden Murray en Williams het sterke spel uit de tweede set niet meer voortzetten, de fanatieke steun van het publiek op Court 2 ten spijt.

Soares en Melichar spelen in de kwartfinales tegen de Nederlander Matwé Middelkoop en de Chinese Yang Zhaoxuan. Zij versloegen eerder op de dag de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell en de Amerikaanse Jennifer Brady in drie sets: 6-2 6-7 (5) 6-4. Ook Wesley Koolhof haalde, met zijn Tsjechische tennispartner Kveta Peschke, de kwartfinales in het gemengd dubbelspel.

De samenwerking tussen Murray en Williams kwam kort voor het begin van Wimbledon tot stand, op initiatief van de 32-jarige Schot. De tweevoudig winnaar op het heilige gras in het enkelspel in Londen heeft wedstrijdritme nodig na een ingrijpende heupoperatie. Deelname aan het enkelspel kwam voor hem op Wimbledon nog te vroeg. In het dubbelspel, met de Fransman Pierre-Hugues Herbert, sneuvelde Murray eerder in Londen in de tweede ronde.