Auw! Eric Dier krijgt kanonschot recht in zijn gezicht

NAC is verdediger Bakker maanden­lang kwijt

NAC moet het nog een aantal maanden doen zonder Danny Bakker. Hij was al een tijdje uit beeld verdwenen en de verwachting is dat de de 27-jarige centrale verdediger pas na de winterstop zijn rentree maakt. Daardoor gaat de eerste seizoenshelft vrijwel in zijn geheel aan Bakker voorbij.

18 oktober