Auto waarin Rinus Michels als bondscoach rondreed onder de hamer

Ook nadat Michels in 1992 afzwaaide als bondstrainer bleef hij nog enkele jaren rondrijden in de Chrysler. "De auto is nog helemaal origineel en we verwachten dan ook veel belangstelling voor de auto met een stukje Nederlandse voetbalgeschiedenis", stelt Catawiki. Het platform meent dat er een echte markt is ontstaan voor auto's waarin bekende personen hebben gereden. Eerder dit jaar werd ook al de Citroën SM van Johan Cruijff geveild.



De veiling van de Amerikaanse auto van Michels duurt nog tot en met vrijdag 15 december. Ook een bod doen? Dat kan hier.