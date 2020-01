Australische vuurproef voor Kiki in vierde ronde tegen Muguruza

Door Carl Houtkamp



Met toernooizeges in Madrid en Cincinnati, een halve finale op Roland Garros en een vierde plaats op de wereldranglijst in 2019 is er voor Kiki Bertens (28) later alle reden om met voldoening terug te kijken op haar tenniscarrière. Maar dat is voor als ze sportief met pensioen is. Als ze er nog meer moois aan wil toevoegen, dan is daar vandaag weer een fraaie kans. Is de Kiki van 2020 een nog betere dan die van 2019?



In de vierde ronde op Melbourne Park kan ze het laten zien tegen een geduchte tegenstandster: Garbiñe Muguruza. Waar Bertens zelf in de derde ronde in Zarina Diyas uit Kazachstan met enige moeite de nummer 73 van de ranglijst versloeg (6-2 7-6), daar liet de 26-jarige Spaanse de nummer 5 daarvan, Elina Svitolina, volstrekt kansloos: 6-1 6-2.