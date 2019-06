Australië en Indonesië praten over samen organiseren WK 2034

Bertens klopt Friedsam en staat in kwartfina­le Eastbourne

6:32 Kiki Bertens heeft met een wisselvallig optreden de kwartfinales bereikt van het grastoernooi in Eastbourne. De als derde geplaatste tennisster schakelde in twee sets de Duitse Anna-Lena Friedsam uit. Bertens was na anderhalf uur klaar met de nummer 356 van de wereldranglijst: 6-3, 6-3.