Australië door in Azië Cup ondanks gemiste penalty Behich

Australië won vier jaar geleden in eigen land de Azië Cup. In de kwartfinale van de huidige Azië Cup speelt Australië komende vrijdag tegen gastland Verenigde Arabische Emiraten of Kirgizistan, die op dit moment tegenover elkaar staan. Eerder vandaag won Japan met 1-0 van Saoedi-Arabië door een goal van Takehiro Tomiyasu na twintig minuten spelen.