Australië doet zichzelf tekort in Honduras

Vooral Tomi Juric zal zich deze dagen nog wel eens achter de oren krabben na het eerste duel uit de intercontinentale play-off. De spits van Australië kreeg zeker drie uitstekende kansen in het met bijna 40.000 toeschouwers gevulde Estadio Olímpico. De oud-speler van Roda JC miste scherpte en een beetje geluk. Niet alleen Juric miste kansen, ook Massimo Luongo faalde in de eerste helft oog-in-oog met doelman Donis Escober.



Honduras stelde er weinig tegenover. Het thuisland, dat in de groepsfase van de CONCACAF verrassend Verenigde Staten uit de barrage had gehouden, was in de beginfase dichtbij een kans voor Anthony Lozano, maar die werd geweldig verijdeld door een tackle van voormalig PEC Zwolle-verdediger Trent Sainsbury. In de slotfase loste invaller Carlo Costly nog een gevaarlijk schot, maar doelman Mathew Ryan redde bekwaam.



Bij Australië bleef de lichtgeblesseerde routinier Tim Cahill negentig minuten op de bank. Bondscoach Ange Postecoglou zal hem woensdag bij de return in het ANZ-stadion van Sydney (aftrap 10.00 uur NLtijd) nog wel eens heel goed kunnen gebruiken.