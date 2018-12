Australian Open verhoogt prijzengeld opnieuw

Brisbane Bertens begint nieuw seizoen met knappe zege

9:01 Kiki Bertens heeft bij het begin van een nieuw tennisseizoen de lijn van een zeer succesvol 2018 doorgetrokken. In de eerste ronde van het sterk bezette WTA-toernooi in Brisbane rekende ze in drie sets af met Elise Mertens: 6-2, 6-7 (6), 6-4.