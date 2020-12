Australian Open gaat 3 weken later van start

WK darts Middagses­sie WK darts: Dobey maakt geweldige comeback en debutant Zonneveld naar huis

16 december De eerste middagsessie van het WK darts in Alexandra Palace in Londen zit erop. Niels Zonneveld is als eerste Nederlander die in actie kwam direct uitgeschakeld. De volgende wedstrijden zijn vandaag gespeeld: Ryan Joyce – Karel Sedlacek 3-2 Ross Smith – David Evans 3-0 William O’Connor – Niels Zonneveld 3-0 Chris Dobey – Jeff Smith (tweede ronde) 3-2