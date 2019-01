Austin geschorst voor obscene gebaren

Update Sjinkie Knegt met ernstige brandwon­den in ziekenhuis

19:27 Sjinkie Knegt ligt met ernstige brandwonden in het ziekenhuis. De kleding van de shorttrackschaatser vatte vlam toen hij thuis in Bantega de houtkachel aanstak. De sportman van het jaar 2015 heeft brandwonden over zijn hele lijf, waaronder zijn gezicht. Met name zijn linkerbeen is ernstig verwond. Daar zijn de brandwonden derdegraads, zo meldt schaatsbond KNSB.