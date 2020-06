Augsburg en Köln schieten met remise weinig op

Poll Van der Sar: Toppers en streekder­by­'s pas na winterstop

21:14 Als het aan algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax ligt, wordt in het nieuwe competitieprogramma voor de eredivisie rekening gehouden met de specifieke omstandigheden vanwege de coronacrisis. Indien onverhoopt tot einde van dit kalenderjaar nog geen of weinig publiek welkom is bij de wedstrijden, dan zou de oud-doelman graag zien dat alle extra interessante duels pas na de winterstop worden geprogrammeerd.