Aubameyang neemt band bij Arsenal over van Xhaka

Xhaka ging in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace na een uur onder luid boegeroep naar de kant en reageerde door zijn hand achter zijn oor te leggen. Hij trok ook direct zijn shirt uit.



De Spaanse manager Unai Emery vond dat de 27-jarige Zwitser excuses moest maken voor zijn gedrag. Dat deed Xhaka wel enigszins in een bericht op Instagram, maar hij verklaarde ook dat zijn reactie voortkwam uit alle negatieve reacties die hij krijgt via de sociale media.