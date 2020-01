Aubameyang moet drie duels toekijken na grove charge

Serena Williams terug in Fed Cup

17:48 Serena Williams maakt komende maand voor eigen publiek haar rentree in de Fed Cup. De 23-voudige grandslamwinnares treedt met de Amerikaanse ploeg in Everett in de staat Washington aan (7-8 februari) tegen Letland. De winnaar van dat duel plaatst zich voor de Fed Cup Finals half april in Boedapest.