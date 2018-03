Aubameyang mist Europees voetbal in Londen

Aubameyang kwam in de winter over van Borussia Dortmund en speelde voor die club in de eerste helft van het seizoen een aantal duels in de Champions League. De spits mag daarom volgens de reglementen van de UEFA niet meer in Europees verband uitkomen voor zijn nieuwe werkgever, die in de Europa League op zoek is naar succes.



,,Het is frustrerend, de regels zijn gewoon... Ik weet het juiste woord niet in het Engels. Maar ik baal ervan dat ik mijn team niet kan helpen.''