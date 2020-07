Aubameyang helpt Arsenal wéér naar FA Cup-finale na zege op Manchester City

Halve finale FA CupArsenal mag zich opmaken voor de finale van het FA Cup-toernooi. The Gunners waren op Wembley verrassend te sterk voor Manchester City: 2-0. Het is voor Arsenal de vierde finale sinds 2014.

De recordhouder tegen de titelhouder: dat was het FA Cup-duel tussen Arsenal en Manchester City op Wembley. Arsenal won het oudste bekertoernooi ter wereld al dertien keer, terwijl Manchester City vorig seizoen de finale won door met 6-0 te winnen van Watford. Manchester City was vooraf echter de grote favoriet. Een maand geleden won Manchester City immers nog doodeenvoudig met 3-0 van Arsenal, mede door een blunderende David Luiz. Dat was destijds alweer de zevende keer op rij dat Manchester City won van Arsenal.

Maar Manchester City-coach Pep Guardiola zei het al van tevoren: Arsenal valt niet te onderschatten. De ploeg van Mikel Arteta heeft zich na die blamage tegen Manchester City namelijk goed hersteld. En het was ook de Londense formatie die in de eerste helft het beste van het spel had én de grootste kansen kreeg. Aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang kreeg de eerste grote kans. De aanvaller uit Gabon mocht alleen op doelman Ederson af, maar schoot de bal recht op de Braziliaan af.

Volledig scherm Ederson keert de poging van Pierre-Emerick Aubameyang. © AFP

Hoewel dat schot als waarschuwing voor Manchester City had kunnen gelden, was het vervolgens alsnog raak voor Aubameyang. Na een voorzet van Nicolas Pépé was het de captain die met de buitenkant van de voet de bal via de binnenkant van de paal binnen wist te glijden. Een ongekend knappe goal van Aubameyang, die zijn Arsenal daarmee op een 1-0 voorsprong zette.

Die voorsprong werd bovendien mee de kleedkamer in genomen tijdens de rust en dus bereidde Arsenal zich voor op een stormloop van de ploeg van Guardiola. Die stormloop kwam er ook na rust, maar zonder resultaat. Het was Damián Martínez, de vervanger van Bernd Leno, die nog maar eens liet zien een uitstekende vervanger te zijn voor de langdurig geblesseerde Duitser. De Argentijnse doelman keepte een goede wedstrijd met een redding met één hand op een poging van Riyad Mahrez als hoogtepunt. Zo voorkwam hij de 1-1, die er vervolgens ook niet kwam toen Kevin De Bruyne een vrije trap nipts langs de verkeerde kant van de paal krulde.

Arsenal loerde na rust op de counter en die tactiek pakte goed uit. Het was namelijk wéér Aubameyang die scoorde, twintig minuten voor tijd. Hij werd de diepte in gestuurd en schoof de bal, vlak voordat hij werd ingehaald, door de benen van Ederson: 2-0. Manchester City had zodoende zo’n twintig minuten de tijd om minstens twee goals te maken.

Volledig scherm Pierre-Emerick Aubameyang maakt zijn tweede. © REUTERS

Dat lukte niet. Arsenal verdedigde met man en macht en liet er geen muisje meer door. Aymeric Laporte was nog het dichtst bij de aansluitingstreffer, maar de afstandspoging van de verdediger ging rakelings naast. En dus haalde Arsenal voor de 21ste keer de finale van het FA Cup-toernooi, waarin het op jacht gaat naar de veertiende eindzege. In 2014, 2015 en 2017 won Arsenal de FA Cup. De tegenstander komt uit de andere halve finale, die zondag (19.00 uur) gespeeld wordt door Chelsea en Manchester United.

Volledig scherm Pierre-Emerick Aubameyang scoort zijn tweede. © EPA

