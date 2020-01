ATP-toernooi van Auckland krijgt voor het eerst een Franse winnaar

Nog nooit schreef een Fransman het toernooi in Nieuw-Zeeland op zijn naam, maar zaterdag komt er voor het eerst sinds 1956 een blauw-wit-rood vlaggetje op de erelijst. Humbert was met 7-6 (5) en 6-4 te sterk voor Isner, Paire won met 6-4, 6-7 (1) en 6-2 van Hurkacz. Voor de 21-jarige Humbert wordt het zijn eerste ATP-finale. Paire maakte er al acht mee, waarvan hij er drie wist te winnen. Dat gebeurde telkens op gravel.

Adelaide

In Adelaide rekende Lloyd Harris af met Tommy Paul: 6-4, 6-7 (3) en 6-3. In de finale wacht Harris een ontmoeting met Andrei Roeblev of Felix Auger-Aliassime.