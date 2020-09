ATP-toernooi Hamburg laat dagelijks 2300 toeschouwers toe

Twee goals Haaland Noorwegen haalt in Belfast uit tegen Noord-Ier­land

7 september Noorwegen heeft in de Nations League een ruime overwinning behaald. De wedstrijd tegen Noord-Ierland in Belfast eindigde in 1-5. Erling Haaland van Borussia Dortmund en Alexander Sørloth van Crystal Palace scoorden allebei twee keer.