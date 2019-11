ATP Finals: lucratief, prestigieus en de nummer 1-positie staat op het spel

Sinds 1970 worden de ATP Finals georganiseerd. De locatie is altijd wisselend geweest, maar sinds 2009 is Londen de standplaats van het toernooi. In 2021 neemt Turijn het stokje van Londen over en is de Pala Alpitoure, iets ten zuiden van het Olympisch Stadion, de accommodatie. Dit jaar en in 2020 worden de ATP Finals dus nog 'gewoon’ in de O2 Arena afgewerkt.



Dit jaar mogen de acht beste spelers van de ATP-ranking meedoen aan de Finals. Zij worden ingedeeld in twee groepen: Groep André Agassi en Groep Bjorn Borg. De beste twee spelers van een groep gaan door naar de halve finales, waarin zij de nummers 1 en 2 van de andere groep treffen. Op zondag 17 november wordt de finale gespeeld en weten we wie de opvolger is geworden van Alexander Zverev.



De Duitser schreef het toernooi vorig jaar verrassend op zijn naam. Het betekende de tweede verrassing in twee jaar tijd, want in 2017 won Grigor Dimitrov. De Bulgaar wist zich vorig jaar niet te kwalificeren en is inmiddels gezakt op de ranglijst naar de twintigste plaats, al toonde hij onlangs in Parijs wel beterschap door de halve finales te bereiken van het masterstoernooi.

Prijzengeld en punten

Niet voor niets willen alle toptennissers in Londen van de partij zijn, want er staat veel meer op het spel dan alleen de eer. Een overwinning in de poulefase levert al 200 punten op voor de ranking, en dat zijn er veel. Winst van een halve finalepartij levert 400 punten op en eindwinst is goed voor 500 ATP-punten. De winnaar kan dus in totaal 1500 punten bijeen slaan.



Het totale prijzengeld bedraagt 9 miljoen euro. De winnaar ontvangt ongeveer zo'n 2,5 miljoen euro, maar dat ligt eraan hoeveel partijen hij in de groepsfase wint en/of ongeslagen kampioen wordt. Alle deelnemers krijgen sowieso al een 'fee’ van 215.000 dollar. Mocht er iemand geblesseerd afhaken, dan krijgt diens vervanger 116.000 dollar startgeld.



Winst in een rondepartij: 200 punten ($215,000)

Winst in halve finale: 400 punten ($657,000)

Eindwinst: 500 punten ($1,354,000)

Ongeslagen kampioen: 1500 punten ($2,871,000)

Rafael Nadal plaatste zich als eerste tennisser voor de ATP Finals 2019. In de afgelopen maanden kreeg hij gezelschap van Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev en Matteo Berrettini. Nadal stond twee keer eerder in de finale van de Finals, maar wist het toernooi nog nooit te winnen. Dat komt mede doordat de Finals worden gespeeld op hardcourtbanen en niet op gravel, waar de Spanjaard een stuk succesvoller op is.

Nummer 1-positie

Volledig scherm Novak Djokovic. © Getty Images Nadal moest onlangs met een overbelaste buikspier opgeven in Parijs, maar zegt op tijd hersteld te zijn van zijn blessure. Hij bekijkt de situatie van dag tot dag. Maar deelname als kersverse nummer 1 van de wereld is noodzakelijk wil hij die positie verdedigen. Nadal heeft een voorsprong van 640 punten op Djokovic. Mocht Nadal voor de vijfde keer het tennisjaar als lijstaanvoerder willen beëindigen, moet hij hopen dat Djokovic niet minimaal de finale bereikt. Mocht Nadal niet deelnemen, dan is zijn landgenoot Roberto Bautista-Agut zijn vervanger. Gaël Monfils staat klaar als tweede vervanger.

Bekijk hier wat Rafael Nadal in een interview zegt over zijn fitheid:



Roger Federer is met zes overwinningen recordhouder. Federer won in 2003 en 2004 (allebei in Houston), 2006 en 2007 (allebei in Sjanghai) en in 2010 en 2011 (Londen). Drie keer verloor hij in de laatste jaren een finale van Novak Djokovic, al kon hij in 2014 door een rugblessure niet eens aan de finale beginnen. Djokovic kan dit jaar op gelijke hoogte komen met de Zwitserse grootheid. Vorig jaar eindigde hij als runner-up.



De kans is het grootst dat een oud-winnaar (Federer, Djokovic of Zverev) de 2019-editie op zijn naam schrijft, maar er doen ook sterke debutanten mee. Medvedev is wat dat betreft de grootste kanshebber. De Rus haalde zes finales op rij en won er daar drie van. Hij doet voor de allereerste keer mee aan de ATP Finals en is de gevaarlijkste klant voor 'de grote drie’. Tsitsipas en Berrettini zijn er ook voor de allereerste keer bij. Veel youngsters dus: gemiddeld ligt de leeftijd niet hoger dan 23 jaar.

Groepindeling

Groep André Agassi

[1] Rafael Nadal (Spanje)

[4] Daniil Medvedev (Rusland)

[6] Stefanos Tsitsipas (Griekenland)

[7] Alexander Zverev (Duitsland) Groep Bjorn Borg

[2] Novak Djokovic (Servië)

[3] Roger Federer (Zwitserland)

[5] Dominic Thiem (Oostenrijk)

[8] Matteo Berrettini (Italië)

Nederlandse inbreng

Niet alleen in het enkelspel wordt er gespeeld, ook in het dubbelspel. Jean-Julien Rojer speelt met zijn dubbelpartner Horia Tecau uit Roemenië tegen het als eerste geplaatste Colombiaanse duo Juan Sebastian Cabal en Robert Farah, het Franse duo Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut, en Kevin Krawietz en Andreas Mies uit Duitsland. De tennisbroers Mike en Bob Bryan zijn er niet bij; zij besloten eerder om een punt achter het seizoen te zetten.



Het prijzengeld in het dubbelspel is aanzienlijk lager dan in het enkelspel. Een winstpartij levert $38.000 op, winst in de halve finales levert $103.000 op en eindwinst is goed voor $200.000. Dat moet nog met zijn tweeën verdeeld worden.



Zondag 10 november gaan de ATP Finals van start. Een week later staan de finales gepland.