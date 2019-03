Atlético zonder twee linksbacks, Partey en Costa naar Turijn

Indian Wells Bertens in spannende partij te sterk voor Konta

0:30 Kiki Bertens heeft voor het eerst in haar carrière de vierde ronde bereikt van het toernooi van Indian Wells. De 27-jarige tennisster, als zevende geplaatst, versloeg in de derde ronde de Britse Johanna Konta in twee sets: 7-6 (10), 6-4.