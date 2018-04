Atlético verstevigt tweede plek na ruime zege

‘Kampioenschap van nooit opgeven, altijd blijven strijden’

18:56 Luuk de Jong denkt dat PSV vanavond terecht landskampioen is geworden. ,,Mensen geloofden in het begin van het seizoen niet in ons. Als team hebben we elke wedstrijd keihard gewerkt. Denk dat je terecht kampioen wordt als er zo’n groot gat zit met Ajax’’, aldus de spits tegenover FOX Sports.