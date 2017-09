Atlético pakt tweede plaats af van Sevilla na winst in topper

Interview 'Ik voel me een leeuw, het veld is mijn jungle'

12:52 Met zijn rushes is Angeliño de gevaarlijkste NAC'er. Met zijn tatoeages en rugnummer 69 valt hij bij voorbaat op. Een eigenzinnig, opgewekt en opvallend open figuur met een fabelachtige trap die net even anders is dan de doorsnee mens. Een portret van 'el potro' (het veulen) aan de hand van tien thema's.