Atlético met hangen en wurgen voorbij Rayo Vallecano

De VAR ging echter niet mee in de protesten, omdat de bal via een verdediger van de thuisploeg kwam. Vlak daarvoor zat het Rayo Vallecano ook al niet mee toen de bal niet op de stip ging na een overtreding van José Gimenez.



Voor Griezmann was het zijn 130e doelpunt voor Atlético, alle officiële wedstrijden meegeteld. Hij passeerde daarmee Fernando Torres (129) op de ‘eeuwige’ ranglijst van doelpuntenmakers van de Madrileense club. Griezmann is nu vijfde op die ranking, kort achter José Gárate (134 treffers).