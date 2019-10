Atlético Madrid wint eindelijk weer in La Liga

Na bijna een half uur spelen bracht Saúl de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Een half uur voor tijd was Álvaro Morata net als tegen Bayer Leverkusen belangrijk door de 2-0 op het scorebord te zetten. Daar bleef het uiteindelijk ook bij.



Door de overwinning blijft Atléti in het spoor van FC Barcelona. De koploper komt dit weekeinde niet in actie omdat de kraker tegen Real Madrid is uitgesteld vanwege aanhoudende politieke onlusten in Barcelona na celstraffen voor negen separatistische leiders. Beide rivalen treffen elkaar nu op 18 december.