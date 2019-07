Atletico Madrid vernedert rivaal Real in verhitte oefenderby

De stadsgenoten stuurden vannacht bepaald geen B-teams het veld in. Real-coach Zinédine Zidane stuurde bekende namen als Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos en Luka Modric het veld in. Ook nieuwkomers Eden Hazard en Luka Jovic kregen een basisplaatsje toebedeeld. De eerste helft werd de Koninklijke echter overlopen door hun rivaal. Binnen de minuut tekende Diego Costa al voor de openingstreffer van Atlético. Het bleek de opmaat voor vernederende eerste helft voor Real Madrid. Na 19 minuten hadden wonderkind Joao Felix en Angel Correa de voorsprong al uitgebouwd tot 3-0, waarna de afstraffing compleet was toen Costa er voor rust nog eens twee inschoot (5-0).

Twee keer rood

Na rust ging Atlético op dezelfde voet verder. Het werd al snel 6-0, opnieuw via de voet van Costa, voor Real iets terug wist te doen. Nacho bracht de stand voor zijn ploeg op 6-1. Aan de doelpuntenregen van Costa kwam echter een abrupt einde toen hij in gevecht raakte met Dani Carvajal en ze beiden met rood van het veld werden gestuurd. Vitolo tekende daarna nog voor de zevende treffer voor Atlético, terwijl Karim Benzema en Javi Hernandez de achterstand voor Real uiteindelijk tot 7-3 terugbrachten.



,,Atlético was in alles beter, meer valt er niet over te zeggen”, zei Zidane na afloop. ,,Dit was een oefenwedstrijd. Op 17 augustus, bij de start van de competitie, moeten we er klaar voor zijn.” Real start La Liga tegen Celta de Vigo.