Atlético Madrid verkleint gat met koploper Barcelona

Bale keert terug na spierbles­su­re

18:46 Real Madrid kan weer beschikken over Gareth Bale. De aanvaller uit Wales trainde zaterdag voluit mee en kan in actie komen tegen Espanyol. ,,Gareth is een fantastische voetballer, we zijn blij dat hij terug is’', zei trainer Santiago Solari een dag voor de uitwedstrijd in La Liga.