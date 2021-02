Atlético Madrid herpakt zich na domper en wint van Granada

Bredase schaatshal was ooit mikpunt van spot, maar nu een uitkomst voor toptalent

8:04 Sinds de lockdown mogen jonge schaatstalenten niet meer binnen trainen. Behalve in Breda. Want de schaatshal daar is half open, en daardoor aangemerkt als buitensportlocatie. Voormalig topschaatster Annamarie Thomas is er maar wat blij mee: ,,Het is nog eens een snel baantje ook.”