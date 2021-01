Atlético Madrid heeft ontevreden concurrent van Memphis bijna binnen

Motorcou­reur Brabec wint eerste deel maratho­netap­pe Dakar

12:55 De Amerikaanse motorcoureur Ricky Brabec heeft het eerste deel van de tweedaagse marathonetappe in de Dakar Rally gewonnen. De Honda-coureur, vorig jaar eindwinnaar van de befaamde rally door Saudi-Arabië, was in de zevende etappe ruim 2 minuten sneller dan de Chileen José Ignacio Cornejo.