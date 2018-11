Atlético lijdt duur puntenverlies bij laagvlieger Leganés

Wevers grijpt op favoriete onderdeel naast medaille

15:20 Sanne Wevers (27) is er niet in geslaagd een medaille te veroveren op het onderdeel balk op het WK turnen in Doha. Op haar favoriete onderdeel maakte de Friezin een aantal voor haar doen zeldzame fouten waardoor ze slechts zevende werd. Liu Tingting uit China pakte het goud.