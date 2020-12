Atlético knokt zich naar knock-outfase, mooie opsteker voor Agüero bij City

Atlético Madrid had op bezoek in Oostenrijk aan een gelijkspel genoeg voor de tweede plek in Groep A en daarmee een plek in de volgende ronde. Als RB Salzburg in eigen huis zou winnen van de koploper in de Spaanse competitie, dan zouden de Oostenrijkers doorgaan. Atlético leek echter voor rust al een einde te maken aan de Oostenrijkse hoop. Het was Mario Hermoso die zes minuten voor rust de score opende voor de bezoekers uit Madrid. Hij verlengde een vrije trap van de Belg Yannick Ferreira Carrasco.



Na rust ging de thuisploeg logischerwijs op zoek naar de gelijkmaker en die had Dominik Szoboszlai ook moeten verzorgen. De twintigjarige Hongaar wordt door zo'n beetje heel Europa begeerd, maar nadat hij een aanval zelf prachtig had opgezet weigerde hij de trekker over te halen. Van dichtbij schoot de jonge Hongaar naast.



Het bleek dé kans voor RB Salzburg, want bepaalde Atlético de eindstand via Carrasco op 0-2. Atlético gaat zodoende verder in de Champions League, RB Salzburg zien we terug in de Europa League in het nieuwe jaar.