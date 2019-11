Atlético kan voorlopig niet beschikken over Diego Costa

Krajicek slaagt er opnieuw in Tsitsipas te strikken voor Ahoy

11:39 Stefanos Tsitsipas doet in februari voor het vierde achtereenvolgende jaar mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De 21-jarige Griek is in Ahoy een van de grootste publiekstrekkers. Tsitsipas, die dit jaar de halve finales op de Australian Open bereikte, is inmiddels geklommen naar de zesde plek op de wereldranglijst.