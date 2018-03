Atlético is twee spitsen kwijt

De kans is klein dat zij meegaan naar Rusland voor de return in de Europa League tegen Lokomotiv Moskou.

Atlético versloeg de Russische club vorige week in eigen stadion al met 3-0, mede dankzij een doelpunt van Costa. De Spaanse spits stond een paar dagen later ook in de basis tijdens de gewonnen competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo (3-0). Donderdag is de return tegen Lokomotiv in Moskou.



In het weekeinde staat de uitwedstrijd tegen Villarreal op het programma voor de nummer twee van de Spaanse competitie. De ploeg van trainer Diego Simeone heeft acht punten minder dan FC Barcelona.