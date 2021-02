Atlético doet goede zaken in aanloop naar derby tegen Real Madrid

Atlético kwam in de 25ste minuut op voorsprong door een eigen goal van Alfonso Pedraza, nadat een kopbal van Stefan Savic op de lijn nog werd gekeerd door Villarreal-keeper Sergio Asenjo. In de 69ste minuut werd het 0-2 door een mooie uithaal van de Portugese aanvaller João Félix. Villarreal staat nu op de zevende plaats in La Liga, nadat het de afgelopen weken werd gepasseerd door Real Sociedad en Real Betis. De vierde plaats is stevig in handen van Sevilla, dat zaterdag met 0-2 verloor van FC Barcelona.