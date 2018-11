Atlanta United: vorig jaar begonnen, nu al de beste en populairste van Amerika

De grote ster van Atlanta United is Josef Martínez. De 25-jarige spits uit Venezuela speelde de afgelopen jaren in Europa, maar scoorde in 145 wedstrijden voor Young Boys, FC Thun en Torino slechts 27 keer. Toen hij begin 2017 van zijn zaakwaarnemer de vraag kreeg of hij naar Atlanta United wilde, wist hij niet eens dat daar een voetbalclub was. Het was Martínez moeilijk kwalijk te nemen, want er was op dat moment ook nog niet echt een club. Er was alleen een plan, een ambitieus plan om de beste voetbalclub van de VS te worden. Clubeigenaar Arthur Blank, die ook al eigenaar was van NFL-club Atlanta Falcons, slaagde er al snel in om Martínez en nog een aantal topspelers te overtuigen van zijn plan. Vorig seizoen maakte Martínez al indruk met 20 goals in 22 wedstrijden voor Atlanta United. Dit seizoen deed hij daar nog eens een flinke schep bovenop: 33 goals in 36 wedstrijden, een absoluut record in de MLS. Echt bekende namen kent de selectie van Atlanta United verder niet, al zal bij de echte liefhebber misschien nog wel een belletje gaan rinkelen bij de namen van Amerikaans internationals Brad Guzan en Michael Parkhurst. ,,Onze kracht is dat we een selectie hebben van dertig spelers uit twaalf verschillende landen, maar dat we toch een eenheid zijn als team. De sfeer in dit team is uitstekend en de fans zijn ook enorm belangrijk voor deze club,” zegt Martínez.