Athletic Club ontslaat trainer Berizzo

Athletic houdt alleen Rayo Vallecano (tien punten) en Huesca (zeven) onder zich. Vorig seizoen eindigde de Baskische ploeg op de zestiende plaats, nadat het daarvoor jarenlang in de subtop van La Liga had gestaan. Het leidde tot het vertrek van trainer José Angel Ziganda. Onder diens opvolger Berizzo ging het dit seizoen niet beter. De Argentijnse oud-international werd een jaar geleden ook al ontslagen bij Sevilla. Kort daarvoor was bij de 49-jarige Berizzo prostaatkanker geconstateerd.



Bilbao is net als Barcelona en Real Madrid nog nooit gedegradeerd uit de hoogste voetbalklasse.