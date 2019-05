Atalanta wint bij Lazio en blijft vierde, Quagliarella maakt 25ste goal

Atalanta Bergamo staat nu op 62 punten na 35 wedstrijden. Dat zijn vier punten meer dan nummer vijf AS Roma, dat later vandaag nog de uitwedstrijd bij Genoa speelt.



Lazio-middenvelder Marco Parolo zette de thuisclub na drie minuten spelen nog op voorsprong, maar daarna greep Atalanta al snel de controle in Rome. Duván Zapata maakte halverwege de eerste helft de gelijkmaker namens Atalanta. Het was voor de Colombiaanse spits alweer zijn 22ste goal van dit seizoen in de Serie A. Via goals van de Belgische linksback Timothy Castagne (‘58) en de Albanese verdediger Berat Djimsiti (‘76) liep Atalanta in de tweede helft uit naar een 1-3 overwinning, waarmee de club uit Bergamo lijkt af te koersen op de eerste plaatsing voor de Champions League in de clubhistorie. Oranje-internationals Hans Hateboer en Marten de Roon deden opnieuw de hele wedstrijd mee, de Belg Timothy Castagne kreeg op de linkerflank de voorkeur boven Robin Gosens.



Lazio en Atalanta staan op woensdag 15 mei opnieuw tegenover elkaar in Stadio Olimpico in Rome, dan in de finale van de Coppa Italia.