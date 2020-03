Atalanta haalt uit met derde zevenklapper van het seizoen

Hattrick ZapataAtalanta Bergamo is opnieuw bezig aan een uitstekend seizoen in de Serie A. De nummer drie van vorig seizoen in Italië heeft de vierde plaats verstevigd met een 2-7 overwinning op Lecce, de nummer zestien van de ranglijst. Eerder dit seizoen won Atalanta ook al met 7-1 van Udinese en met 0-7 bij Torino.

Met de zeven goals in het Stadio Via del Mare in Lecce tilde Atalanta het seizoenstotaal naar 70 treffers in 25 competitieduels. Dat zijn er al acht meer dan koploper Lazio. Juventus (48 goals) en Internazionale (49 goals) scoren dit seizoen een stuk minder dan het team van Giampiero Gasperini, die zijn team in een 3-4-3 formatie aanvallend, attractief en effectief laat voetballen. Marten de Roon speelde vandaag als rechter centrale verdediger. Hans Hateboer (rechts) en Robin Gosens (links) mochten opnieuw de flanken bestrijken bij Atalanta.

De Colombiaanse spits Duván Zapata maakte een hattrick namens Atalanta, waarmee de club uit Bergamo nu al zeven hattricks produceerde in de Serie A dit seizoen. De overige negentien teams in Italië kwamen dit seizoen samen tot vijf hattricks.

Atalanta is met 70 treffers na 25 duels (gemiddeld 2,80 goals per wedstrijd) de ploeg met de derde doelpuntenproductie in de Europese topcompetities dit seizoen. Alleen Paris Saint-Germain (75 goals, gemiddeld 2,78) en Bayern Munchen (71 goals, gemiddeld 2,96) scoorden tot op heden meer dit seizoen in de competitie.

Gracenote Live on Twitter ⚽⚽⚽ - Most Serie A hat-tricks since the start of last season 7 - Atalanta (@Atalanta_BC) 5 - Rest of Serie A teams #LecceAtalanta #SerieA

Meegereisde fans gecheckt

De meegereisde fans van Atalanta werden voor het betreden van het stadion getest, omdat er in de regio van Bergamo veel mensen met het coronavirus zijn. Voor Atalanta staat komende zaterdag de thuiswedstrijd tegen koploper Lazio op het programma, maar vanwege het coronavirus is het maar sterk de vraag of die wedstrijd zal doorgaan. Op dinsdag 10 maart speelt Atalanta in de achtste finales van de Champions League de uitwedstrijd bij Valencia, nadat het de heenwedstrijd in San Siro in Milaan al met 4-1 heeft gewonnen.

De topper tussen Juventus en Internazionale gaat vanavond niet door. Lazio, dat gisteren met 2-0 won van Bologna, heeft twee punten voorsprong op Juventus en acht op Internazionale. De ploeg van Stefan de Vrij heeft nu al twee wedstrijden minder gespeeld.

