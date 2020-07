Atalanta en Man United schitteren na coronabreak, Juve en Liverpool roestig

Dat de verplichte corona-onderbreking voor sommige clubs beter is uitgepakt dan voor andere clubs, bewijzen de cijfers. Met behulp van statistiekenbureau Opta Sports zoomen we in op de vorm van de ploegen uit de grootste competities van Europa. Met hoofdrollen voor Manchester United, Atalanta Bergamo, Real Madrid, Juventus en Liverpool.

Premier League

Het is de laatste weken al vaker aangehaald en de cijfers bewijzen het: Manchester United is qua verliespunten de beste ploeg van Engeland sinds de Premier League is hervat. Er werd nog niet verloren, alleen tegen Southampton en Tottenham Hotspur werd gelijkgespeeld. The Red Devils spelen bovendien heel fris en aantrekkelijk, aan de hand van winteraanwinst Bruno Fernandes, die zich meer en meer ontpopt tot de nieuwe smaakmaker van Manchester United. De aanvallers Marcus Rashford, Anthony Martial en Mason Greenwood combineren en scoren er ook lustig op los de laatste weken.

En Liverpool, dat vrij onbedreigd kampioen werd? Dat draait sinds de verplichte corona-onderbreking bepaald niet lekker. Slechts drie van de zeven duels werden gewonnen en zelfs clubs als Burnley en Southampton (de huidige nummers twaalf en tien) doen het beter dan de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Ook Leicester City is niet lekker uit de pauze gekomen: de op de Champions League-plaatsen jagende Foxes mogen gezien de laatste weken slechts aanspraak maken op de elfde positie.

La Liga

In Spanje zijn er weinig grote verschillen tussen de prestaties vóór en de prestaties ná de hervatting. De topvijf op de uiteindelijke ranking is ook de topvijf van na de hervatting. Wat daar wel opmerkelijk is, is het feit dat Barcelona derde staat op die laatste ranking. Real Madrid bleef helemaal foutloos en pakte daardoor de landstitel, ook Atlético Madrid en het Sevilla van Luuk de Jong verloren sinds de lockdown niet meer.

Daaronder is er nog wel een grappige statistiek. Op de overall-ranglijst staan Real Sociedad en Getafe op de Europese plekken zes en zeven. Maar juist die twee ploegen doen het sinds de hervatting slecht: op basis van hun prestaties van de laatste weken staan ze slechts vijftiende en zestiende, nét boven de degradatieplaatsen dus. De nummers elf en dertien (Osasuna en Eibar) doen het sinds de herstart juist uitstekend: zij staan nét onder de topvijf.

Serie A

In Italië is het Juventus van Matthijs de Ligt ‘gewoon’ weer op weg naar de landstitel, wat alweer de negende (!) Scudetto op rij zou betekenen. Sinds de herstart vertoont De Oude Dame echter wat gebreken. Qua verliespunten bezet Juventus op de ‘after corona-ranking’ slechts de derde plek, samen met Internazionale en Napoli. Van de acht duels werden er drie niet gewonnen, cijfers die Juventus niet gewend is.



Een eervolle vermelding is er saillant genoeg voor het Atalanta Bergamo van Marten de Roon en Hans Hateboer. Sinds de hervatting zorgt de ploeg voor spektakel, wat wordt gekoppeld aan resultaat. Er werd nog niet verloren, en dus is Atalanta gezien de laatste weken de koploper. Waarom is dat saillant? Omdat uitgerekend de stad Bergamo ongekend hard werd getroffen door het coronavirus, zoals de hele regio Lombardije flinke klappen kreeg.

Knap is verder nog de tweede plaats van AC Milan, in de reguliere stand slechts de nummer zeven. Veel minder lekker draait het bij Lazio. De Romeinen waren lang de belangrijkste uitdager van Juve, maar wonnen sinds de hervatting slechts twee keer en staan op onze alternatieve ranglijst nu vijftiende. Hekkensluiter SPAL bewijst ook na de lockdown dat zij wat uit de toon vallen in de Serie A.

Bundesliga

Tot slot nog een kleine blik op de inmiddels afgelopen Bundesliga, waar Bayern München kampioen werd en Borussia Dortmund als tweede eindigde. Dat blijkt ook uit de ‘after corona-ranking’. Opvallend is dat 1899 Hoffenheim en Eintracht Frankfurt het na de herstart goed deden. Zij presteerden beter dan RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen, die uiteindelijk als derde, vierde en vijfde eindigden.

Wat nog opvalt: de dramatische prestaties van Schalke 04. In negen duels pakten Die Königsblauen maar twee schamele puntjes, het minst van allemaal. Uiteindelijk werd de ploeterclub uit Gelsenkirchen twaalfde.

