Atalanta Bergamo voor het eerst in clubhistorie de Champions League in

Derde in Serie AAtalanta Bergamo heeft zich voor het eerst in de clubhistorie geplaatst voor de Champions League. De ploeg van coach Gian Piero Gasperini won op de laatste speeldag met 3-1 van Sassuolo, waarmee het derde werd in de Serie A.

Door Emiel Poelert



Een mix van ongeloof, opluchting en uitzinnige vreugde siert de gezichten van de Atalanta-spelers. Zelfs voor een leek is direct duidelijk dat er in het Mapei-stadion van Sassuolo iets bijzonders is gebeurd. Een seizoen lang schreef Atalanta aan zijn eigen sprookje en besloot dat met het binnenhalen van een Champions League-ticket. Het Internazionale van Stefan de Vrij plaatst zich als nummer vier ook voor het prestigieuze toernooi.

Drie Nederlanders hebben een wezenlijk aandeel in het succes van Atalanta. Controlerende middenvelder Marten de Roon en kilometervreter Hans Hateboer (gisteren geschorst) zijn onomstreden, ex-Heraclied Robin Gosens – die ook een Duits paspoort heeft – wisselt basisplaatsen af met invalbeurten.

De prestatie die dit drietal met hun ploeggenoten leverde, mag een klein voetbalwonder heten. Op basis van het budget zou de club uit Lombardije onderin de middenmoot moeten bungelen. Als het even tegen zit, dreigt al snel degradatie. Deze eeuw ging het driemaal mis: in 2003, 2005 en in 2010.

Met de aanstelling van coach Gian Piero Gasperini in 2016 werd de weg omhoog ingezet. Zijn attractieve pressievoetbal - in combinatie met een spitsvondig aankoopbeleid - leidde al tot een vierde en zevende klassering. Dit seizoen presteerde Atalanta nóg beter. Geen club in de Serie A scoorde vaker dan de ploeg uit Bergamo: 77 keer.

Ook veelzeggend: in de duels met het onaantastbaar geachte Juventus bleef Atalanta fier overeind. In de competitie eindigden beide ontmoetingen in een gelijkspel (2-2 en 1-1), in de kwartfinale van de Coppa Italia kreeg de Oude Dame zelfs een pak slaag: 3-0.

Anderhalve week geleden hoopte Atalanta Bergamo het topseizoen op te luisteren met de winst van de Coppa Italia, maar Lazio bleek ietwat gelukkig de sterkste (0-2) in de Italiaanse bekerfinale in Stadio Olimpico in Rome. Tegen Sassuolo volgde de bekroning vanavond alsnog. Atalanta speelde het ‘thuisduel’ opvallend genoeg in het stadion van Sassuolo vanwege een verbouwing van de eigen thuishaven. Dat merkwaardige gegeven wist de pret van de massaal meegereisde fans echter geen moment te drukken.

