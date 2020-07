Atalanta-aanvaller Ilicic ontbreekt na hoofdrol tegen Valencia waarschijnlijk in kwartfinale CL

Vlaamse turnbond gaat praten met onlangs gestopte turnsters

10:03 De Vlaamse turnfederatie Gymfed gaat in gesprek met alle topturners die tussen 2016 en 2020 hun loopbaan hebben beëindigd. Ook in België bekenden turnsters in de afgelopen dagen dat zij in het verleden te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag.