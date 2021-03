Aston Martin ook als safetycar in Formule 1

Van Gerwen na mislopen finale UK Open: ‘Ik heb niet zoveel fout gedaan’

9:39 Michael van Gerwen werd in de halve finales van de UK Open uitgeschakeld door Luke Humphries. De titelverdediger stuitte bij de laatste vier op een ontketende nummer 41 van de wereld. Van Gerwen verloor in een hoogstaande partij met 5-11 in legs. Een gemiddelde van 106,27 mocht niet baten.